Особенностью данных наушников является то, что они оснащены совершенно новым аудиочипом производства Qualcomm.

На пресс-конференции 26 марта будут представлены новые беспроводные наушники от vivo. Компания выпустит три устройства: vivo TWS 4, vivo TWS 4 Hi-Fi и vivo Pad3 Pro. Особенностью vivo TWS 4 Hi-Fi будет их аудиочип нового поколения, разработанный компанией Qualcomm.

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Ранее Qualcomm официально не анонсировала свой новый аудиочип под названием Qualcomm S3 Gen 3, но теперь стало известно, что именно он будет использоваться в vivo TWS 4 Hi-Fi. Будут представлены две различные версии наушников: vivo TWS 4 и vivo TWS 4 Hi-Fi. Однако только версия Hi-Fi будет оснащена аудиочипом S3 Gen 3 от Qualcomm, в то время как стандартная модель vivo TWS 4 будет поставляться с чипом Qualcomm S3 Gen 2. При анонсе S3 Gen 2, было значительно улучшено время задержки звука по сравнению с предшественником. Если в S3 Gen 1 задержка звука составляла 80 мс, то в S3 Gen 2 она была снижена до 20 мс благодаря ключу, реализованному в новом чипе. Ожидается, что S3 Gen 3 превзойдет предыдущие модели по показателям задержки.

Предполагается, что общее время автономной работы vivo TWS 4 будет достигать 45 часов, что позволит наслаждаться до 11 часов непрерывной работы на одном заряде. Учитывая, что информация о характеристиках vivo TWS 4 Hi-Fi на данный момент неизвестна, можно предположить, что его время работы будет схоже с обычной моделью TWS 4.