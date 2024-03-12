OnePlus Ace 3V представят 1 апреля

В первый день следующего месяца в Китае ожидается анонс смартфона OnePlus Ace 3V. Внимание к нему привлекает тот факт, что это будет первый аппарат на основе процессора Snapdragon 7+ Gen 3. Появление устройства в бенчмарке Geekbench позволило ознакомиться с его характеристиками и производительностью.

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Аппарат фигурирует здесь под модельным номером PJF110. Ранее он был замечен на сайтах китайских организаций сертификации 3C и UCFS. В Geekbench показывается объём памяти в 16 ГБ и использование операционной системы Android 14. Одно ядро процессора обладает тактовой частотой 2,8 ГГц, четыре ядра частотой 2,61 ГГц и три ядра частотой 1,9 ГГц. В состав чипа входит графика Adreno 732.

Результат одноядерного тестирования составил 1653 баллов, многоядерного 4596 баллов. Ранее утверждалось, что аппарат получит дисплей OLED с разрешением 1,5K и частотой 120 Гц. У него будет передняя камера 16 Мп и основная задняя камера 50 Мп с оптической стабилизацией изображения. Объём хранилища может достигать 512 ГБ.

Ёмкость батареи составит 5500 мАч, а мощность зарядки 100 Вт. Среди других характеристик будут инфракрасный датчик, два динамика и сканер отпечатков внутри экрана. В других странах этот смартфон может быть выпущен под именем OnePlus Nord 4.