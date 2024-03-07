Новый мини-ПК предлагает поддержку eGPU

Компания SimplyNUC анонсировала пополнение своей линейки портативных компьютеров в виде модели Onyx Pro. Она выделяется опциональной поддержкой дискретных видеокарт и высоким уровнем производительности вследствие этого.

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Onyx Pro работает на процессоре Intel Core-i9 13900H мощностью 45 Вт. Это чип с 14 ядрами и 20 потоками команд со встроенной графикой Intel Xe. Базовая модель получила 8 ГБ оперативной памяти DDR5-5600 и накопитель 256 ГБ на основе of PCIe 4.0. Можно установить до 96 ГБ памяти и хранилище 8 ТБ благодаря двум слотам SO-DIMM и трём разъёмам M.2 2280.

Отличительной чертой устройства является совместимость с дискретными видеокартами, вроде моделей Nvidia Quadro T1000, AMD Radeon Pro WX 3200, Intel Arc Pro A40. Это позволяет получить производительность уровня рабочих станций и использовать компьютер с профессиональными приложениями. Среди вариантов подключения представлены два оптоволоконных порта 10G SFP+, два LAN 2,5G RJ-45 и набор USB, в том числе два USB4 Type-C и три USB 3.2 Gen 2 Type-A. Имеется беспроводная карта MediaTek MT7922 с Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2.

Базовая версия во время предварительных заказов стоит $1199. При размерах 196 x 189 x 48 мм здесь предлагается множество вариантов крепления, в том числе на стену.