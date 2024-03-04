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Европейские цены планшета Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) начинаются от 429 евро
Новый планшет Samsung должен скоро поступить в продажу

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Скоро на прилавках магазинов должен оказаться планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024), который в последнее время получил сертификаты ряда организаций. Samsung ничего не говорит относительно официальной даты анонса и начала продаж, зато появилась информация относительно стоимости планшета в Европе.

Здесь планшет ожидается в розовом и сером цветовых вариантах, как и планшеты 2022 года. Также может быть представлен планшет в зелёном цвете. По традиции будут предлагаться версии с Wi-Fi и LTE.

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Ниже названа стоимость разных конфигураций планшета:

  • Galaxy Tab S6 Lite (2024) Wi-Fi:
  • 4 ГБ+64 ГБ: 429 евро.
  • 4 ГБ+128 ГБ: 489 евро.
  • Galaxy Tab S6 Lite (2024) LTE:
  • 4 ГБ+64 ГБ: 459 евро.
  • 4 ГБ+128 ГБ: 519 евро.

Судя по прежним утечкам данных, размер экрана здесь будет 10,4 дюйма, а процессор Samsung Exynos 1280. Ожидается использование операционной системы Android 14 с программной оболочкой One UI 6. Ёмкость батареи должна составить 6840 мАч, а мощность зарядки 15 Вт. Должны быть представлены стандарты связи Bluetooth 5.3, двухдиапазонный Wi-Fi, 2G GSM, 3G UMTS и 4G LTE.

#samsung #планшеты
Источник: gizmochina.com
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