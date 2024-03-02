Новый планшет Lenovo получит более энергоэффективный экран

Спрос на планшеты с дисплеями на электронных чернилах в последнее время растёт. Известный производитель компьютеров и планшетов Lenovo собирается воспользоваться этим и выпустить подобное устройство с характеристиками выше средних.

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Обычно электронные книги недостаточно мощные для мобильных игр или просмотра видео. Новый планшет Lenovo основан на стандартном планшете Tab M12, отличаясь только типом экрана. Будет использоваться экран размером 12,7 дюйма с разрешением 2944 x 1840.

Одним из недостатков этого экрана является невысокая частота обновления 60 Гц. Для игр это не лучший вариант, но для просмотра видео хватит. При таком типе экрана расход энергии снижается, что должно повысить продолжительность работы планшета.

Tab M12 Matte Display будет работать на системе Android 13 с поддержкой до Android 15. Обновления безопасности производитель обещает выпускать до 2027 года. Устройство получило процессор MediaTek 7050, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилище.

M12 Matte может стать подходящим планшетом как для рисования и написания заметок вручную, так и просмотра мультимедийного контента.