Это смартфон, который складывается наружу, а не внутрь и поддерживает несколько положений.

Lenovo презентовала на MWC 2024 свой новый смартфон под названием Motorola Adaptive Display Concept. Это устройство вызывает особый интерес благодаря своей необычной концепции. В октябре 2023 года были представлены лишь пара снимков этого устройства, но в этот раз компания показала само устройство на выставке в Барселоне.

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К сожалению, Lenovo не предоставила возможности никому лично опробовать данный адаптивный дисплей Motorola. Вместо этого была предоставлена возможность сфотографировать устройство при демонстрации от представителя бренда. Однако концепция адаптивного дисплея Motorola выглядит продуманной в отличие от других прототипов. Дисплей этого устройства не только почти безрамочный, но и функционирует также хорошо, как любой складной смартфон из серийного производства. Программное обеспечение также кажется относительно сложным для концептуального устройства. Фотографии демонстрируют, как интерфейс автоматически адаптируется к форме дисплея, меняясь на интерфейс умных часов, когда устройство сгибается и надевается на запястье. Можно отметить, что Lenovo добавила магниты в верхнюю и нижнюю части устройства, чтобы оно могло удерживаться в "режиме часов". По словам представителя компании, данный смартфон может стать своего рода модным аксессуаром.

В конечном итоге, согнуть 6,9-дюймовый дисплей удается только благодаря небольшим аккумуляторам, которые Lenovo последовательно соединила. Эти батареи связаны с шарнирными элементами, составляющими каркас устройства. Несмотря на то, что концепция адаптивного дисплея Motorola уже показана дважды примерно за четыре месяца, Lenovo подчеркивает, что это все еще ранний проект разработки, а не готовый к производству прототип. Вполне возможно, что Lenovo потребуется еще несколько лет, чтобы выпустить такое устройство на рынок, если они вообще решатся на это.