Apple ID скоро ожидает ребрендинг

Компания Apple собирается переименовать учётные записи из привычных Apple ID в Apple Account. Apple ID на устройствах этого производителя применяется более 10 лет, но теперь это обозначение чем-то не угодило компании. Помимо названия, ничего не изменится, и через учётную запись можно будет продолжать получать доступ к множеству сервисов Apple.

В число этих сервисов входят облачное хранилище iCloud и магазин приложений App Store. Можно также создавать сторонние учётные записи для покупки музыки, приложений и прочего контента.

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Возможно, название будет изменено в момент появления операционной системы iOS 18. Сейчас она известна под кодовым именем Crystal, тогда как кодовым названием macOS 15 является Glow. Представлены они будут в первый месяц лета на конференции разработчиков Apple WWDC.

Не исключено, что с изменением названия придут и графические изменения официального сайта и приложений Apple. Возможно, что и от разработчиков сторонних приложений потребуют того же. Сама Apple эту информацию пока никак не комментирует.