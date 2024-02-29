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В Индии представлен смартфон Oppo F25 Pro 5G на Dimensity 7050
Новый аппарат Oppo получил экран AMOLED 120 Гц и защиту IP65

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В Индии состоялся анонс смартфона Oppo F25 Pro 5G, который приходит на смену модели 2022 года Oppo F21 Pro 5G. В прошлом году аппаратов этой серии не выпускалась.

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Как и предшественник, новый смартфон привлекает внимание своим дизайном и умеренной стоимостью. Имеется здесь и защита от воды пыли уровня IP65. Выступ камеры прямоугольный, внутри кругов расположены сенсоры. Экран занимает 93,4% корпуса.

Речь идёт о дисплее AMOLED размером 6,7 дюйма с отверстием по центру и разрешением 2412 x 1080. Плотность пикселей составляет 394 ppi, глубина цвета 10-битная. Поддерживается стандарт HDR10+ и пиковая яркость до 1100 нит.

Смартфон работает на процессоре MediaTek Dimensity 7050 с оперативной памятью LPDDR4x и хранилищем типа UFS 3.1. Установлена последняя версия Android 14 с программной оболочкой ColorOS 14.

Сзади находятся три камеры с основной с разрешением 64 Мп, сверхширокоугольной 8 Мп и макро 2 Мп. Разрешение передней камеры 32 Мп.

Среди других характеристик можно назвать возможность установить две SIM-карты, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GNSS и USB Type-C. Сканер отпечатков встроен в экран. Ёмкость батареи составляет 5000 мАч, мощность зарядки 67 Вт.

Стоимость конфигураций 8/128 ГБ и 8/256 ГБ в Индии $290 и $315. Доступны красный и синий цветовые варианты.

#смартфоны #oppo
Источник: gizmochina.com
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