Россия потеряла сомнительное лидерство по количеству взломов

Недавно было проведено исследование взломов данных по итогам 2023 года. За год были скомпрометированы 299,8 млн аккаунтов. Это на 18% меньше по сравнению с 366,7 млн аккаунтов в 2022 году. Если в мире в целом взломов стало меньше, то в США их стало значительно больше.

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Статистика от компании Surfshark считает каждый попавший в сеть адрес электронной почты, который используется для регистрации в сетевых сервисах, за отдельный аккаунт. Среди без малого 300 млн взломанных аккаунтов каждый третий был американским.

Если в 2022 году взломов в США было 30,9 млн, то в прошлом году их стало 96,3 млн. В России количество взломов уменьшилось на 27% с 107,7 млн до 78,4 млн. Таким образом, две страны по этому показателю поменялись местами.

Европа страдала от взломов данных больше остальных, на неё пришлось 39% атак. По плотности взломов Россия находится на первом месте. Этот параметр означает общее число взломов на единицу населения. Таким образом можно вычислить, какова вероятность пользователя из определённой страны стать жертвой взлома. США по этому показателю на втором месте с 285 взломов на 1000 человек.

Surfshark даёт таблицу самых крупных взломов. Возглавляет этот рейтинг взлом социальной сети LinkedIn, из которой утекло 11,4 млн адресов электронной почты. Следующие четыре места занимают российские компании, а далее идёт Duolingo, где утекли 2,6 млн адресов.

Чаще всего взломы происходят в результате кибератак. Далее идут системные и человеческие ошибки, физические атаки и атаки на цепи поставок.