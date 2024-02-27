Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы

Есть хакеры, которые работают за идею. Это борцы с режимом, за экологию или любые другие принципы и свободы. По большей части это фанатики, которые не способны здраво оценить происходящее и продолжают сражаться с ветряными мельницами всю свою жизнь. Подобных индивидуумов меньшинство, ведь значительная часть хакерского сообщества работает исключительно за деньги.

Известно, что в последние годы хакеры стали настоящей проблемой, взламывая защищённые сети и нарушая работу не только частных, но и государственных компаний. Часто они мешают работе социальных служб, занимаясь шантажом и вымогательством денег взамен на восстановление работоспособности взломанных систем. При этом хакеры часто совершают атаки на объекты потенциального противника, что вызывает одобрение у жителей тех или иных стран.

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К примеру, когда российские хакеры взламывают европейские или американские аэропорты, то способствуют героизации собственных образов, а одобряющие подобные поступки забывают, что на кону безопасность и жизни обычных людей.

Эксперты полагают, что число хакерских атак продолжит расти, поскольку никаких сдерживающих мер государства предпринимать не готовы. Хакеров делят на своих и чужих, забывая о том, что большая часть из них преследует исключительно корыстные цели, либо уже замешана в тяжёлых преступлениях. В подтверждение своих слов приведём случай, случившийся в Волгоградской области. Там 49-летний житель РФ провёл атаку на местную критическую инфраструктуру, что привело к отключению электричества в 38 населённых пунктах по всей области. Случилось это ещё в феврале 2023 года, а найти и арестовать злоумышленника удалось относительно быстро. Уже совсем скоро хакер предстанет перед судом, где ему будет предъявлено обвинение по статье 274.1 Уголовного кодекса России в неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации.

Известно, что максимальный срок по данной статье может доходить до восьми лет лишения свободы, а окончательное решение будет зависеть от самых различных факторов. Не исключено, что хакер принял решение сотрудничать со следствием, предоставив суду ценные сведения. В настоящее время он находится на свободе и ограничен подпиской о невыезде. Расследование дела завершено, а значит дальнейшую судьбу хакера определит его сговорчивость и готовность идти на компромисс со следствием. Подробности дела не разглашаются, но в прессе пишут, что житель РФ умудрился взломать систему технологического управления электросетями. Как и зачем он это сделал, неизвестно, а значит о мотивах хакера можно только догадываться. По словам экспертов, даже самые защищённые сети подвержены взломам, а единственный выход остаётся в своевременном совершенствовании программного обеспечения и быстром реагировании на попытки взломов. В пресс-службе УФСБ России по Вологодской области отмечают, что собрали достаточно доказательств вины хакера, позволяющих вынести суровый приговор в виде лишения свободы на 8 лет.

Как вы могли слышать, после начала СВО сложностей с кибератаками в России стало больше. Какое-то время хакеры со всей Европы и США мешали работе телеканалов, государственных и частных сайтов, а также наносили урон социальным службам. Именно тогда президент РФ призвал усилить меры по обеспечению информационной безопасности страны, после чего началось усиление эффективности действующих механизмов обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры. Также было решено повысить защищённость государственных информационных систем и перейти на отечественные технологии, программы и продукты. Особенно важны меры в энергетической сфере, где вводятся дополнительные меры защиты в виде мониторинга сетевого трафика и изоляции узлов сети.

Специалисты пишут, что существуют вполне реальные риски, связанные с использованием иностранных систем защиты. Такие системы могут содержать уязвимости или даже скрытые бэкдоры, которые представляют потенциальную угрозу для критически важных объектов энергетики. В критической сфере нужно как можно быстрее отказываться от зЗападных технологий, но в условиях санкций сделать это не так просто. Отечественная полупроводниковая отрасль буксует, а прорыв может случиться только спустя 3-5 лет.