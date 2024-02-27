Threads заимствует функциональную возможность из Twitter и Instagram

В социальной сети Threads появилась функция Save on Threads, благодаря которой можно сохранять посты для доступа к ним позже. Сообщается, что функция закладок в настоящее время распространяется среди широкого круга пользователей.

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Если в профиле появилась эта функция, можно добавлять в закладки любые сообщения. Для этого нужно нажать меню с тремя точками в правом верхнем углу, потом на кнопку «Сохранить».

Для доступа к ранее сохранённым постам в приложении нужно открыть свой профиль, нажать назад на его изображение в нижнем правом углу. Далее нажимается кнопка «Настройки» в правом верхнем углу, затем «Сохранено» и открывается доступ к сохранённым ранее постам. Это напоминает доступ к закладкам в других социальных сетях этого разработчика и в Twitter.

Недавно сервис начал предлагать другие возможности, которые разработчики называют одними из наиболее востребованных среди пользователей. Теперь можно сохранять черновики и делать фотографии без необходимости переходить в приложение камеры.





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