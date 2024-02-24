Threads тестирует две новые функциональные возможности

Разработчики сервиса Threads* тестируют пару новых возможностей, которые называют одними из наиболее востребованных среди пользователей. В первую очередь речь идёт о возможности сохранять черновики. Набранный текст можно сохранять в виде черновика, который затем можно будет отредактировать и опубликовать, пролистав пальцем по экрану вниз. При сохранении черновика в меню приложения в нижней части экрана показывается иконка публикации. Сейчас можно сохранять не больше одного черновика и неизвестно, изменится ли это ограничение в будущем.

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Кроме черновиков, разработчики ведут тестирование работы камеры внутри приложения. Доступ к камере смартфона будет даваться прямо из Threads без необходимости запускать отдельное приложение камеры для съёмки фото и видео. Сделав снимок, можно будет сразу же поделиться им внутри Threads с другими пользователями.

Сообщается, что тестирование этих двух функциональных возможностей сейчас находится на начальном этапе. Это означает, что в них ещё могут быть внесены изменения, прежде чем они станут доступны в финальном варианте приложения. Также недавно началось тестирование закладок для сохранения сообщений с возможностью получить к ним доступ позже.





*Принадлежит компании Meta, внесённой в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»