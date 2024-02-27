Смарт-кольцо Samsung может быть представлено летом

Компания Samsung на мероприятии MWC 2024 рассказала кое-какие подробности о своём первом смарт-кольце Galaxy Ring. Среди прочего было сказано, что начало его продаж ожидается во второй половине года. Полный перечень характеристик южнокорейский производитель показывать не стал. Однако было сказано, что кольцо сможет работать без зарядки на протяжении 9 дней. Если сравнивать со смарт-часами, модель Apple Watch Ultra 2 способна продержаться всего 36 часов, примерно столько же работают некоторые часы самой Samsung.

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Кольцо сможет работать от 5 до 9 суток, в зависимости от сценариев применения. Наверняка разница заключается в том, сколько параметров организма пользователи будут отслеживать у себя.

Подобная продолжительность работы связана с тем, что у кольца нет экрана, который у всех устройств является наиболее прожорливым компонентом. Это же достоинство может быть и недостатком, поскольку для просмотра показаний кольца потребуется смотреть на подключенный к нему смартфон. Стоимость кольца по-прежнему остаётся неизвестной.