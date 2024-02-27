Виртуальные помощники добрались до очков

Среди прочих производителей на выставке мобильных устройств в Барселоне отметилась китайская компания Oppo. Здесь она продемонстрировала свои умные очки Air Glass 3 XR, в состав которых вошёл виртуальный помощник на основе искусственного интеллекта. Устройство приходит на смену очкам предыдущего поколения Air Glass 2. Пока это только прототип, который демонстрирует упрощение работы с искусственным интеллектом. Очки очень лёгкие и весят всего 50 г, поэтому носить их должно быть комфортно.

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Волновод выполнен из смолы высокого качества и обладает показателем преломления 1,7 с целью выдавать чёткое изображение. Отличной характеристикой является полноцветный дисплей с яркостью до 1000 нит, который можно использовать при любом уровне освещении. Сквозь эти очки можно не только смотреть на мир, но и взаимодействовать с ним.

Как уже сказано выше, производитель интегрировал сюда виртуального помощника AndesGPT для работы с голосовыми командами и сенсорного взаимодействия. С его помощью можно управлять воспроизведением аудио, принимать телефонные звонки, листать изображения. Для приёма голосовых команд имеются четыре микрофона, способные расслышать вас в шумном окружении.

В своё время очки Google Glass так и не стали популярными среди широкого круга пользователей и постепенно сошли со сцены. Возможно, Google опередила своё время, и сейчас у производителей умных очков получится лучше.