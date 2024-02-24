Речь в данном случае идет не о программном обновлении, а о новой версии Find X7 Ultra Satellite Edition

Find X7 Ultra является одним из последних флагманских Android-смартфонов с Wi-Fi 7 и 5G на китайском рынке. Опять же, поклонники OPPO, возможно, были сбиты с толку, когда обнаружили, что версия, которая сейчас продается в Интернете, не поддерживает спутниковую передачу сообщений.

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Производитель теперь намекнул, что он будет участвовать в последней тенденции в мире беспроводных коммуникаций в сегменте мобильных устройств, начиная с 2024 года, но приступил к выпуску Find X7 как в стандартной, так и в новой форме Ultra без спутниковой связи. Однако теперь есть свидетельства того, что компания готовит к выпуску версии Find X7 Ultra Satellite Edition.

Портал MySmartPrice утверждает, что обнаружил первый телефон OPPO с этой функцией в базе данных 3C. Он имеет название PHY120, тогда как Find X7 Ultra до сих пор известен как PHY110 (X7 как PHZ110), но считается их вариантом, поскольку использует те же адаптеры питания VCBAHBCH или VCBAOBCH.

Соответственно, Find X7 Satellite Edition также планируется выпустить с аккумулятором емкостью 5000 мАч, поддерживающим проводную зарядку мощностью 100 Вт, возможно, даже в сочетании с беспроводной зарядкой мощностью 50 Вт.

Кроме того, это также может быть самый дорогой вариант новой флагманской линейки OPPO, которую можно купить в Европе по цене от 687 евро (около 744 долларов) за обычный X7 на площадке TradingShenzhen.