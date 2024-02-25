Honor презентовала в Барселоне несколько новых устройств

Помимо классического смартфона Honor Magic 6 Pro, компания Honor на презентации в Барселоне в воскресенье анонсировала складную модель Porsche Design Magic V2 RSR. В Европе цена на это устройство составляет 2350 фунтов за конфигурацию 16 ГБ/1 ТБ.

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Данный аппарат представляет собой версию модели Magic V2 с дизайном в стиле автопроизводителя Porsche. Это весьма тонкое устройство, толщина корпуса которого в сложенном состоянии всего 9,9 мм.

Внешний экран здесь имеет размер 6,43 дюйма с частотой 120 Гц. Внутренняя панель OLED размером 7,92 дюйма получила такую же частоту. Оба поддерживают стилус, который входит в комплект поставки. Устройство работает на процессоре Snapdragon 8 Gen 2 с аккумулятором 5000 мАч и проводной зарядкой мощностью 66 Вт. Беспроводная зарядка отсутствует.

Разрешение основной камеры равно 50 Мп, сверхширокоугольной столько же, телеобъектив 20 Мп обладает 2,5-кратным оптическим зумом. Разрешение двух селфи-камер 16 Мп.

Аппарат предлагается в сером цветовом варианте. В континентальной Европе он будет стоить 2199 евро. Стандартная версия (не Porsche) здесь предлагается за 1999 евро.

Другим анонсом производителя стал ноутбук MagicBook Pro 16. Он обладает 16-дюймовым экраном с разрешением 3072 x 1920, соотношением сторон 16:10, процессором Intel Core Ultra 7 155H, видеокартой Nvidia GeForce RTX 4060, памятью 32 ГБ и хранилищем 1 ТБ. Имеется полноразмерная цифровая клавиатура, аккумулятор 75 Вт*ч, порт Thunderbolt 4 USB-C, USB-C 3.2 Gen 2, HDMI и разъём 3,5 мм. Установлена система Windows 11.

Honor продаёт не только устройства, но и целую экосистему. Со смартфона на ноутбук можно переносить окна приложений, получать общий доступ к экрану, файлам, уведомлениям и камерам.

Ноутбук поступит в продажу во втором квартале года.