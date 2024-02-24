Установка обновлений на Windows-компьютеры станет менее раздражающей

С давних пор обновление любой версии операционной системы Windows требовало перезагрузки разной степени длительности для применения изменений. Microsoft решила, что в наши дни от этого пережитка прошлого пора избавляться. Издание Windows Central пишет, что компания готовит обновления без перезагрузки в виде функции Hot Patching. Из системы Windows Server она придёт в потребительские версии Windows 11.

Hot Patching представляет собой специальный инструмент с возможностью изменения кода запущенных процессов в памяти без необходимости перезапускать процесс. Можно будет устанавливать определённые обновления без перезагрузки. Сейчас эта возможность тестируется в канале Dev Channel.

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Теперь выходящие во второй вторник каждого месяца обновления безопасности можно будет устанавливать, не прерывая работы. Необходимо будет делать перезагрузку каждые несколько месяцев, чтобы устанавливать более крупные обновления. Очевидно, что выполнять перезагрузку раз в три месяца пользователям будет проще, чем каждый месяц.

Предположительно, данная возможность войдёт в состав новой версии 24H2. Она ожидается во второй половине года, как видно из названия. Сначала эта возможность появится на системах x86, а в 2025 году доберётся до ARM64. Какие именно редакции Windows 11 получат это новшество, не сообщается.