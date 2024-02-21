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Qualcomm готовит чипсет Snapdragon 8s Gen 3
Новый чипсет уже появился в Geekbench с оценками производительности близкими к Snapdragon 8 Gen 1

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 Серия мобильных чипсетов Qualcomm Snapdragon 7 Gen является весьма запутанной. Некоторые модели имеют практически одинаковые названия (Snapdragon 7+ Gen 2, Snapdragon 7s Gen 2), но предлагают совсем разную производительность. Флагманская серия Snapdragon 8 Gen на данный момент является вполне понятной и каждый год предлагает один новый высокопроизводительный чип. Однако, если новая информация от Geekbench верна, то ситуация может скоро измениться.

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 Известный инсайдер Digital Chat Station на Weibo сообщил, что Qualcomm работает над новой мобильной системой на чипе 8-й серии под названием Snapdragon 8s Gen 3 под кодовым названием SM8635. Новинка имеет одно основное ядро с частотой 3,01 ГГц, четыре высокопроизводительных ядра с частотой 2,61 ГГц и три энергоэффективных ядра с частотой 1,84 ГГц. Источник добавляет, что чипсет оснащен графическим процессором Adreno 735 с тактовой частотой 900 МГц и изготовлен по 4-нм техпроцессу TSMC. Предполагаемый Snapdragon 8s Gen 3 теперь появился на Geekbench в составе неназванного смартфона Realme.

 Snapdragon 8s Gen 3 набрал 1512 и 3799 баллов в одноядерных и многоядерных тестах Geekbench 6.2. Это немного разочаровывает, поскольку производительность не соответствует ожидаемой, которая, как говорят, близка к производительности Snapdragon 8 Gen 2. Однако приведенные выше оценки показывают, что он работает на одном уровне с Snapdragon 8 Gen 1. 

#qualcomm #realme #snapdragon 8 gen 3 #snapdragon 8 gen 2 #snapdragon 8s gen 3
Источник: notebookcheck.net
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