Названы некоторые характеристики нового представителя серии смартфонов Moto G Power

В минувшем ноябре в сети оказались схематические изображения будущего смартфона Moto G Power 5G (2024). Благодаря им появилась первая возможность познакомиться с дизайном этого аппарата. Теперь издание MSPowerUser показывает официальные изображения смартфона и называет некоторые его характеристики.

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Изображения показывают два цветовых варианта устройства. Камеры выступают за пределы корпуса, рядом находится светодиодная вспышка. Есть разъём для наушников, микрофон, USB-C и решётка динамика на нижнем краю.

Разрешение экрана составит 720 x 1600 пикселей. Его размер может быть равен 6,7 дюйма. Скорее всего речь идёт о панели LCD. Сбоку на корпусе находится сканер отпечатков пальцев. Ожидается поддержка зарядки мощностью 30 Вт, но ёмкость батареи пока не называется.

Новый смартфон придёт на смену прошлогодней модели с экраном LCD 6,5 дюйма с разрешением HD+ и частотой 120 Гц. Этот аппарат использует процессор Dimensity 930, у него 6 ГБ оперативной памяти, хранилище 256 ГБ, передняя камера 16 Мп, основная 50 Мп, сенсор глубины 2 Мп плюс камера макро тоже 2 Мп. Ёмкость батареи здесь равна 5000 мАч и мощность зарядки 15 Вт.