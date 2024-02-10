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Аскар_Техник
Motorola Moto G Play 2024 выпущен на рынок США
Статья охватывает ряд технологических новинок, которые ожидаются на рынке смартфонов, ноутбуков и других устройств в 2024 году. Одной из ключевых новинок является обновленная модель смартфона Motorola Moto G Play с задней камерой 50 МП, доступная для покупки в разблокированной версии.

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В 2024 году на рынок выходит обновленная модель смартфона Motorola Moto G Play, позиционируемая как доступный вариант для пользователей. Устройство получило обновленный корпус и улучшенные характеристики, включая одну заднюю камеру с разрешением 50 МП. Смартфон представлен в разблокированной версии и уже доступен для покупки на некоторых онлайн-площадках.

Параллельно с выходом нового смартфона, компания запускает свое хранилище для мобильных устройств с сенсорными экранами. Это позволит пользователям сохранять и управлять своими файлами и данными прямо на смартфоне или планшете, без необходимости подключения к компьютеру.

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Также в обзоре представлены новые игровые ноутбуки от Asus – ROG Strix Scar 18 и ROG Zephyrus G14, которые получили высокую оценку пользователей за свою производительность и качество изображения. ROG Strix Scar 18 оснащен графическим процессором RTX 4090 и мини-светодиодным дисплеем, а ROG Zephyrus G14 ориентирован на более широкий круг пользователей и предназначен как для игр, так и для работы с мультимедиа.

#motorola
Источник: motorola.com
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