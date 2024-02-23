Наиболее надёжное приложение со сквозными шифрованием предлагает повышенную безопасность

Пользователи мессенджера Signal до настоящего времени вынуждены были вводить в поиск номера телефонов, чтобы начать переписку с новым собеседником. Теперь делиться номером будет необязательно. Обновление приносит в программу имена пользователей, по которым и можно будет находить других людей.

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Сейчас данная возможность доступна в бета-версии приложения. В окончательный вариант мессенджера она должна войти в ближайшие недели. Signal считается самым безопасным мессенджером со сквозным шифрованием переписки, и теперь он может стать ещё надёжнее.

Для регистрации в мессенджере номер телефона по-прежнему необходим. Как и в Telegram, имя пользователя можно менять и оно не является идентификатором профиля.

В результате пользователи смогут ограничивать количество людей, способных найти их в приложении. Настройка конфиденциальности способна дать возможность находить пользователя, только если у него есть уникальное имя. При этом можно запретить поиск по номеру телефона.

При желании в настройках можно разрешить видеть ваш номер телефона всем пользователям или только тем, у кого он и так есть в списке контактов смартфона.

Для обеспечения уникальности имени пользователя в конце у него будет минимум две цифры. Имя в любой момент можно изменить или удалить. Также для связи можно пользоваться уникальными QR-кодами или URL-адресами.