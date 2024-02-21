Lenovo предлагает очередной игровой ноутбук с двумя версиями видеокарт

Китайский производитель Lenovo анонсировал высокоскоростной игровой ноутбук, предварительные продажи которого начнутся 22 февраля. Legion Y9000X 2024 в Китае стоит от $1950 за конфигурацию Core i9-14900HX + RTX 4060 + 32 ГБ + 1 ТБ. $2086 стоит версия на Core i9-14900HX + RTX 4070 + 32 ГБ + 1 ТБ. Это предложение для тех, кто хочет получить как мощный ноутбук, так и внешне привлекательный. Он выполнен в белом цветовом варианте с созданной на станке с ЧПУ рамкой посередине.

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Диагональ экрана составляет 16 дюймов, есть поддержка 100% цветового диапазона DCI-P3, частоты 165 Гц, Dolby Vision, яркости 430 нит, системы управления цветом X-Rite и 10-битного разрешения. В клавиатуре используется светодиодная подсветка, есть разблокировка по сканеру отпечатков. Ёмкость батареи составляет 99,9 Вт*ч.

Процессор здесь 24-ядерный с поддержкой 32 потоков команд, частота в разгоне на одном ядре способна достигать 5,8 ГГц. Видеокарта RTX 4070 с памятью 8 ГБ отвечает за плавность игрового процесса. Применяется система охлаждения Qiankun, которая способна справиться с температурой даже в тяжёлых играх.

Для подключения доступны слот для SD-карты, USB-C, USB 3.2 Gen 2, Thunderbolt 4, HDMI2.1 и разъём для наушников 3,5 мм.



