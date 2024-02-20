Такая цена установилась за модель с Ryzen Z1 Extreme, 16 ГБ памяти и накопителем на 512 ГБ в Германии

Legion Go и ROG Ally борются за звание самого популярного игрового портативного устройства высокого класса, работающего на Windows. Хотя эти устройства не могут конкурировать со Steam Deck с точки зрения цены, их более быстрые процессоры Ryzen Z1 (Extreme), экраны с более высоким разрешением и более простой доступ к играм, не принадлежащим Steam, благодаря ОС Windows могут повлиять на выбор многих геймеров.

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Консоль Legion Go появилась на рынке в октябре 2023 года, через четыре месяца после ROG Ally. Устройство от ASUS прочно утвердилось в качестве высококлассного портативного устройства с ОС Windows, что побудило несколько китайских брендов либо снизить цены, либо улучшить характеристики своих консолей, часто за счет увеличения объема памяти или хранилища.

Чтобы побудить геймеров рассматривать Lenovo Legion Go в качестве основного кандидата для покупки, она должна была похвастаться превосходными характеристиками. Система оснащена более быстрой памятью LPDDR5X-7500 по сравнению с 6400 МТ/с у Ally, большим 8,8-дюймовым экраном с разрешением 2560×1600 (у Ally 7-дюймовый экран с разрешением 1080p), большей батареей и одной важной особенностью - съемными контроллерами.

Кроме того, теперь Legion Go доступна по цене 629 евро, что на 170 евро (21%) дешевле первоначальной цены запуска в октябре 2023 года. Эта цена распространяется на версию Ryzen Z1 Extreme с 16 ГБ памяти и 512 ГБ встроенной памяти, как указано на сайте X-Kom для немецких клиентов. Интересно, что тот же магазин предлагает ROG Ally по цене 619 евро.

Стоит отметить, что это хорошая цена за систему, которая показывает, что Lenovo готова предложить свой продукт по более низкой цене. Более того, скорый выпуск MSI Claw, ожидаемый в апреле, хотя, возможно, и не соответствующий тому же уровню производительности, как ожидается, усилит конкуренцию на рынке игровых портативных устройств. Таким образом, если и есть подходящее время для закрепления за собой доли рынка, то, вероятно, это именно такой момент.