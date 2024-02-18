Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Три компании могли приостановить разработку складных смартфонов
Массовой популярности у складных смартфонов может не случиться

реклама

Рынок складных смартфонов, на который производители когда-то возлагали большие надежды в плане повышения своих доходов, может оказаться не таким уж прибыльным. Известный инсайдер Digital Chat Station сообщает, что минимум три крупных производителя смартфонов приостановили или перенесли выпуск своих очередных складных аппаратов.

Было сказано, что входящий в первую пятёрку производитель смартфонов полностью перестал заниматься разработкой складных моделей. Два других производителя приостановили работу над складными аппаратами-раскладушками.

реклама

Точные причины этого не называются, как и конкретные компании. Сейчас складные смартфоны относятся главным образом к системе Android. Наибольшая доля рынка у Samsung, которая точно не перестала работать над следующим поколением аппаратов серии Z. Среди них будет даже модель, которая складывается втрое.

Такой же аппарат разрабатывает сейчас Huawei. Возможно, приостановить свою деятельность в сегменте складных смартфонов решили Oppo и Vivo, доля рынка которых в прошлом году заметно снизилась. Однако, официальных заявление по этому поводу сделано не было.

На этой же неделе сообщалось, что Apple столкнулась с проблемой при разработке складного смартфона из-за хрупкости его дисплея.

#смартфоны
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Опубликовано фото блока камер для iPhone 16
Появились официальные изображения Xiaomi 14 Ultra
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Сила бананов: в Эквадоре решили всё-таки не поставлять российскую военную технику в США для её дальнейшей передачи Украине
35
Defense Post: Каждый третий моряк ВМС США находится в состоянии стресса
2
Космические силы США отменили многомиллиардную программу военной спутниковой связи
2
Появились новые факты указывающие на то что Хэл Финни - это Сатоши Накамото
3
Из-за возросших запросов и дороговизны разработчики игр начинают отказываться от AAA-проектов
25
Великобритания и США хотят поставить Украине миллион дронов-камикадзе с искусственным интеллектом
3
Ryzen 5 7500F и Core i5-12400F сравнили в играх и рабочих задачах
26
Немецкий концерн Rheinmetall подтвердил намерение построить на Украине завод по производству снарядов
7
Новая модель OpenAI Sora может генерировать видео
1
Компания Solarpappel разработала и запатентовала уникальную конструкцию солнечных панелей
+
Military Watch: главное оружие истребителя Су-57, крылатая ракета Х-59МК2 дебютировала на Украине
3
Ученые обнаружили новый вид магнетизма – альтермагнетики, которые могут изменить электронику
+
Аэродромная инфраструктура Германии оказалась неподходящей для приобретенных ФРГ F-35
1
Ученым впервые в истории удалось передать луч энергии от орбитального спутника на наземную станцию
4
Бюджетный Xeon E5-2667v4 за $27 сумел полностью раскрыть потенциал GeForce RTX 4060 Ti
32
Иран представил новейшую систему ПВО собственного производства
+
Концерн Калашников вводит в эксплуатацию новый цех площадью 5800 квадратных метров
+
Владеющая Arm корпорация SoftBank готова потратить $100 млрд на разработку собственных ускорителей искусственного интеллекта
+
Генсек НАТО верит в то, что поддержка США Украины сдерживает Китай от «вторжения» на Тайвань
5
В ранних тестах MSI Claw с Intel Cote Ultra 155H уступает в играх ASUS ROG Ally с AMD Ryzen Z1E
+

Популярные статьи

С какими проблемами сталкиваются обычные майнеры, и почему 20% фермеров разорятся в апреле 2024г
8
Приключение корейского Буратино: краткий обзор игры Lies of P
+
Обзор тепловизора Xinfrared XH 09 (Х2) – специалист по поиску и охоте
5
Китайская BYD обогнала Tesla – очередь за Volkswagen
1
Ученые создали "гигантский квантовый вихрь", имитирующий черную дыру
+
Япония впала в рецессию и перестала быть третьей экономикой мира
12
О том, как флот НАТО не мог обнаружить дивизию советских атомных подводных лодок
2
О растерянности в руководстве подразделения игровых консолей Xbox
4
В США призывали разместить в Польше ядерное оружие
8
О современном состоянии армейской авиации Польши
2

Сейчас обсуждают

Сергей Полев
17:28
В моделях GF **50 ни когда не были игровыми решениями. С натяжкой только если **50ti. И какую им не дай приставку GTX, Rtx и все в этом духе, то это не изменит их иерархию. Кто-то поспорит и скажет, ...
GeForce RTX 3050@6 Гб разочаровала экспертов и оказалась на 30% медленнее старой GeForce GTX 1660 Ti
Alex Palex
17:25
пора выводить наше противоспутниковое оружие.
Bloomberg: Тысячи иностранных дронов с ИИ отправятся защищать Украину спустя пару месяцев
Александр Кравченко
17:14
Чимбал, куда пропал?! Жду твои опусы больше, чем серии игры престолов.
Как легко заразить вирусами Ubuntu 22.04 LTS изначально не имея root прав
Антон Шевелев
17:05
Надо брать не дешевый, а хороший 4к моник (например Odyssey Neo G7 4K UHD, 165 Гц и Quantum Mini LED [S32BG752NI]), и тогда никакого разочарования не будет ну и видюха, да, нужна соответствующая (7900...
5 причин, по которым я не собираюсь менять Full HD монитор на QHD или 4K в 2024 году
DIP48
16:53
Надо было для поддержки и перемоги выложить самый большой в Европах тризуб из кизяка))). Сразу бы полегчало убегантам.)))
На Украине решили поддержать отступающий гарнизон Авдеевки видео с танком Abrams вблизи ЛБС
DIP48
16:53
А что его ждать ? Давно уже там
На Украине решили поддержать отступающий гарнизон Авдеевки видео с танком Abrams вблизи ЛБС
Radioman
16:52
Я уж подумал что новый разъем придумали который не плавится, ан нет.
NVIDIA переходит на новый стандарт питания для видеокарт GeForce RTX 5000
DIP48
16:52
Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи/американцы ?!)))
На Украине решили поддержать отступающий гарнизон Авдеевки видео с танком Abrams вблизи ЛБС
Alex Sikrajf
16:50
Не 7 нм а 4. Ну и beelink лучше больше портов и дешевле
Представлен мини-ПК GEM10 на процессоре AMD Ryzen 7 7840HS
Johan_888
16:50
"С каких это пор Ми-2 стал боевым вертолётом?" Вот с таких.
О современном состоянии армейской авиации Польши
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем