Массовой популярности у складных смартфонов может не случиться

Рынок складных смартфонов, на который производители когда-то возлагали большие надежды в плане повышения своих доходов, может оказаться не таким уж прибыльным. Известный инсайдер Digital Chat Station сообщает, что минимум три крупных производителя смартфонов приостановили или перенесли выпуск своих очередных складных аппаратов.

Было сказано, что входящий в первую пятёрку производитель смартфонов полностью перестал заниматься разработкой складных моделей. Два других производителя приостановили работу над складными аппаратами-раскладушками.

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Точные причины этого не называются, как и конкретные компании. Сейчас складные смартфоны относятся главным образом к системе Android. Наибольшая доля рынка у Samsung, которая точно не перестала работать над следующим поколением аппаратов серии Z. Среди них будет даже модель, которая складывается втрое.

Такой же аппарат разрабатывает сейчас Huawei. Возможно, приостановить свою деятельность в сегменте складных смартфонов решили Oppo и Vivo, доля рынка которых в прошлом году заметно снизилась. Однако, официальных заявление по этому поводу сделано не было.

На этой же неделе сообщалось, что Apple столкнулась с проблемой при разработке складного смартфона из-за хрупкости его дисплея.