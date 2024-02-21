Функциональность Alpine A290 напоминает о модели Alpine F1

Вслед за появившимися в интернете снимками французский автопроизводитель Alpine продемонстрировал свою будущую модель A290 на зимних дорогах. Этот автомобиль основан на выходящем скоро Renault 5 EV и представляет собой электрический хэтчбек.

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Впервые выйдя в свет в камуфляже, A290 осваивает дороги Швеции поблизости от полярного круга, где температуры могут быть крайне низкими, достигая -30°С. Подобные условия не лучшим образом сказываются на электромобилях и дальности их передвижения, поэтому автопроизводители в преддверии начала продаж стремятся получить как можно больше данных для обеспечения работы своих продуктов даже в самых тяжёлых погодных условиях.

Среди прочего тестируются обогрев, борьба с запотеванием стёкол и размораживание. Также рассматривается программирование электронной системы контроля устойчивости.

Длина A290 равна 339 см, ширина 182 см, высота 152 см. В результате автомобиль стал короче предыдущего Chevrolet Bolt EV примерно на 15 см. Размер колёсной базы у него 253 см.

В салоне находится спортивное рулевое колесо с кожей Nappa. Некоторую функциональность взяли от руля Alpine F1, в том числе режимы OV (обгон), RCH (подзарядка) и Drive.

Совместно с Michelin были разработаны три типа шин для электромобилей французской компании. Среди них зимние шины Michelin Pilot Alpin 5, летние шины Michelin Pilot Sport EV и Michelin Pilot Sport S5. Они призваны обеспечить одинаковые характеристики в любых условиях применения.

Презентация A290 должна состояться в июне.