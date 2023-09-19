Компания Xbox объявила о новом многолетнем спонсорском соглашении с командой BWT Alpine F1, став их официальным партнером консолей.

Компания Xbox объявила о новом многолетнем спонсорском соглашении с командой BWT Alpine F1, став их официальным партнером консолей.

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Это партнерство добавляется к существующему спонсорству команды Microsoft Alpine F1. В рамках сделки логотипы Xbox и Game Pass будут представлены на автомобилях Alpine и в командных средах на отдельных гонках в течение сезона.

Alpine и Xbox поделились этой новостью через социальные сети, а также в официальном пресс-релизе на веб-сайте Alpine. Вице-президент Alpine по партнерству, спонсорству и коммуникациям Дэвид Жандри, выразил восхищение партнерством с Xbox, высоко оценив компанию как хорошо известную и ведущую в индустрии гейминга. Жандри также упомянул об их успешном предварительном сотрудничестве и общих ценностях, объединяющих Microsoft, Xbox и Alpine.

Исполнительный вице-президент по маркетингу игр для Xbox Джеррет Уэст, подчеркнул цель привлечь больше поклонников со всего мира с помощью любви к спорту. Уэст подчеркнул эмоции и восторг от соревновательного гоночного спорта, отметив, что моторспорт – это увлекательная категория спорта с разнообразными поклонниками. Он также выразил общие ценности разнообразия, равенства и инклюзивности, которыми делятся Xbox и Alpine.





Это новое партнерство стартует на Гран-при Японии, который пройдет с 22 по 24 сентября 2023 года на трассе Сузука. Гонка включает в себя квалификацию и главное событие. Что касается обновления внешнего вида в игре EA F1 2023, пока не известно, будет ли она отражать партнерство между Xbox и Alpine.

Это сотрудничество между Xbox и командой BWT Alpine F1 объединяет миры гейминга и гонок с целью привлечения радости и сообщества обеим категориям больше людей по всему миру.