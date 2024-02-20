Европейская Комиссия провела антимонопольное расследование в отношении американской компании и выявила ряд нарушений

Согласно информации, полученной от неопределенных источников и упомянутой в последнем отчете Financial Times, Европейский Союз планирует наказать компанию Apple штрафом в размере €500 миллионов за предполагаемое нарушение антиконкурентного законодательства.

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По имеющейся информации, этот штраф, ставший первым в истории Европы в отношении Apple, будет оглашен в начале следующего месяца. Он возникает в результате проведенного Европейской Комиссией антимонопольного расследования в сфере потокового вещания.

В течение последних пяти лет Европейская Комиссия тщательно изучала договорные ограничения, которые Apple накладывала на разработчиков приложений. Эти ограничения не позволяли сторонним компаниям информировать клиентов о потенциально более доступных альтернативах Apple Music - практика, которую Spotify осудили в 2019 году. В конечном итоге, под давлением регулирующих органов Японии, Apple изменила свою политику в этом вопросе в 2022 году.

В отчете Financial Times указывается, что действия Apple противоречат конкурентному законодательству Европы, что приводит к серьезному штрафу. Компании Apple будет предложено изменить свою деловую практику в ЕС, включая разрешение сторонним приложениям предлагать конкурентоспособные цены вне App Store на устройствах iOS.

По сравнению с потенциальным штрафом в размере $40 миллиардов, €500 миллионов кажутся более мягким наказанием для Apple. Тем не менее, стоит отметить, что в прошлом году компания призвала брюссельские власти полностью прекратить дело.

Недавно Apple объявила об изменениях в своей политике магазина приложений, чтобы соответствовать Европейскому закону о цифровых рынках (DMA). Генеральный директор Spotify, Дэниэл Эк, охарактеризовал новую политику как "вымогательство", поскольку Apple теперь взимает новую плату за каждое скачивание, а также 17% "арендную плату" за размещение приложений в App Store. По мнению Эка, такие условия делают бизнес Spotify, обслуживающего 100 миллионов пользователей в Европе, "невыполнимым".