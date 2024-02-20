Crucial T705 показывают скоростные возможности SSD Gen5

Известная своими устройствами хранения данных компания Crucial анонсировала серию SSD T705 со скоростью до 14,5 ГБ/с. Они работают на основе самой современного контроллера Phison E26-max14um, только за счёт которого скорость чтения увеличивается на 18%. Скорость последовательного чтения составляет 14500 МБ/с и записи 12700 МБ/с.

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Скорость записи выросла на 8%, чтения случайных блоков данных на 4%, записи на 20%. Применяются чипы флеш-памяти Micron NAND1 с 232 слоями 2,4 ГБ/с. Накопители могут предложить совместимость с PlayStation 5.

Плотность слоёв была увеличена до значения 14,6 Гбит/мм2. В состав накопителей входит память Micron LPDDR4 по 1 ГБ на 1 ТБ NAND. Произвольное чтение показывает скорость 1550000/1800000 IOPS, почти вдвое превосходя лучших представителей Gen4. Все новинки имеют вместимость с PCIe 5.0 и NVMe 2.0 и относятся к форм-фактору M.2 2280. Micron совместно с Phison и Microsoft работали над оптимизацией накопителей к интерфейсу DirectStorage с применением Phison I/O+.

Для охлаждения предлагаются два варианта радиатора и графеновые подушки. Радиаторы позволяют регулировать температуру до 81 градусов и имеют предел отключения в 90 градусов.

Накопители вместимостью 1 ТБ стоят $239, 2 ТБ $399 и 4 ТБ $689. Версии с радиатором оценили в $259, $439 и $729. Продажи должны начаться 12 марта.