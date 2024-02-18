Xiaomi подтвердила, что презентация новинки состоится 22 февраля.

Китайский гигант Xiaomi готовится представить свой новейший флагманский смартфон Xiaomi 14 Ultra. Этот гаджет может стать настоящим эталоном мобильной фотографии и видеосъемки.

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Xiaomi официально подтвердила, что презентация Xiaomi 14 Ultra состоится уже 22 февраля 2024 года. Накануне компания выпустила первые официальные изображения грядущей новинки, демонстрирующие ее внешний вид и особенности дизайна.



По словам производителя, Xiaomi 14 Ultra получит принципиально новый дизайн, который выведет смартфоны компании на качественно иной уровень. Главным элементом обновленного дизайна станет изогнутый дисплей, занимающий практически всю переднюю панель. Подобное решение должно сделать смартфон еще более компактным и удобным в использовании.



Особое внимание разработчики уделили и задней панели устройства. Здесь расположился модуль камеры в виде кольца как фирменный знак флагманских смартфонов Xiaomi. По сравнению с предыдущим поколением, дизайн камеры стал еще более изящным и проработанным.



Корпус Xiaomi 14 Ultra выполнен из металла и имеет стильную форму с плавными скругленными краями. Благодаря продуманному распределению веса, смартфон отлично сбалансирован и удобно лежит в руке.



Главной фишкой новинки станет фотосистема из четырех камер с разрешением 50 мегапикселей каждая, что позволит делать снимать видео и фото высочайшего качества. В состав модуля войдут основная камера, два телеобъектива с 3,2- и 5-кратным оптическим зумом и сверхширокоугольный объектив.



Подробности о технических характеристиках и возможностях Xiaomi 14 Ultra станут известны через несколько дней на официальной презентации.