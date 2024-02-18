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Breadly
Huawei создаст принципиально новый складной смартфон
Он будет складываться сразу в двух местах, принимая форму латинской буквы "Z".

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На протяжении последних 5 лет заметно стабильное развитие рынка складных мобильных устройств. С каждым годом их производительность неуклонно растет. Также увеличивается и их популярность. Во многом это связано с их очевидными преимуществами в сравнении с привычными смартфонами и планшетами, ведь они одновременно комбинируют большую диагональ дисплея и какую-никакую компактность. 

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Казалось бы, что еще принципиально нового они смогут предложить? Оказалось вот что. 

Исходя из информации, просочившейся в сеть, компании Samsung и Huawei намерены увеличить темпы производства новых складных устройств из-за ухода конкурентов. Согласно корейскому изданию Hankyung, ссылающемуся на китайские источники, Huawei, по всей видимости, будет производить устройства "tri-fold", которое способны складывается необычным образом, принимая форму латинской буквы "Z". В полностью разложенном состоянии данные смартфоны предложат крупный дисплей с диагональю 10 дюймов.

Предполагается, что благодаря такой необычной складной конструкции будущие устройства Huawei займут сразу два рынка. Речь идет о рынке планшетов и смартфонов. Кроме того, китайский производитель также намерен вернуться в лидеры местного рынка, в котором пальму первенства заняли устройства iPhone компании Apple.

Помимо этого, в отчете говорится о разработке компании Samsung "устройства со сворачивающимся экраном". Вполне может быть, что Samsung также заинтересована в создании схожей модели смартфона с дисплеем, сгибающимся сразу в нескольких местах.

#samsung #huawei #складной смартфон
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Есть данные, что цена серии Huawei Mate 60 будет более доступной
Замечено новое раздвижное устройство от компании Samsung
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