Он будет складываться сразу в двух местах, принимая форму латинской буквы "Z".

На протяжении последних 5 лет заметно стабильное развитие рынка складных мобильных устройств. С каждым годом их производительность неуклонно растет. Также увеличивается и их популярность. Во многом это связано с их очевидными преимуществами в сравнении с привычными смартфонами и планшетами, ведь они одновременно комбинируют большую диагональ дисплея и какую-никакую компактность.

реклама

Казалось бы, что еще принципиально нового они смогут предложить? Оказалось вот что.

Исходя из информации, просочившейся в сеть, компании Samsung и Huawei намерены увеличить темпы производства новых складных устройств из-за ухода конкурентов. Согласно корейскому изданию Hankyung, ссылающемуся на китайские источники, Huawei, по всей видимости, будет производить устройства "tri-fold", которое способны складывается необычным образом, принимая форму латинской буквы "Z". В полностью разложенном состоянии данные смартфоны предложат крупный дисплей с диагональю 10 дюймов.

Предполагается, что благодаря такой необычной складной конструкции будущие устройства Huawei займут сразу два рынка. Речь идет о рынке планшетов и смартфонов. Кроме того, китайский производитель также намерен вернуться в лидеры местного рынка, в котором пальму первенства заняли устройства iPhone компании Apple.

Помимо этого, в отчете говорится о разработке компании Samsung "устройства со сворачивающимся экраном". Вполне может быть, что Samsung также заинтересована в создании схожей модели смартфона с дисплеем, сгибающимся сразу в нескольких местах.