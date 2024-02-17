В рамках платной подписки на ChatGPT ожидается появление поисковой системы

Компания OpenAI известна как разработчик самого популярного в мире чат-бота ChatGPT, а теперь ещё и Dall-E. На этом компания останавливаться не собирается и в её планах противостояние с таким гигантом поиска, как Google.

Издание The Information утверждает, что новая поисковая система отчасти будет работать на основе Microsoft Bing, но будут у неё сходство и с поиском Google. OpenAI пока официально не подтвердила работу над поисковой системой, но она увеличивает возможности просмотра веб-страниц в ChatGPT и предлагает более контекстный и диалоговый подход к поисковым запросам.

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Пока ничего не говорится о том, будет ли поиск предложен отдельно или войдёт в состав ChatGPT. Не исключено, что он будет доступен платным подписчикам ChatGPT.

OpenAI уже предлагает веб-сканер GPTBot, который задействует ChatGPT для поиска информации в интернете. Использование поисковой системы Bing неудивительно, поскольку Microsoft является одним из главных инвесторов OpenAI. Однако сама система Bing обрела не слишком много новых пользователей после включения в состав ИИ.