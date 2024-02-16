Компания ChatGPT представила новый ИИ-инструмент, с помощью которого можно создавать видеоролики из подсказок.

Компания OpenAI, разработавшая ChatGPT, представила новый инструмент, который может генерировать видео из текстовых подсказок. Инструмент под названием Sora изначально будет доступен избранным творческим людям, написал на онлайн-платформе руководитель OpenAI Сэм Альтман.

Изображение: OpenAIСозданные Sora видеоролики могут длиться не более минуты. На сайте программного обеспечения OpenAI опубликовала несколько примеров вместе с подсказками, на которых они основаны. На одном из роликов женщина идет по улице. Видео было полностью создано искусственным интеллектом, в тексте подсказки указано, что женщина должна быть в кожаной куртке и красном платье, а улица напоминает Токио; там же множество неоновых вывесок, которые отражаются в лужах. На других видео, среди прочего, показаны мамонты, гуляющие по снегу, и город в Калифорнии во время золотой лихорадки.



Несколько других компаний уже разработали программное обеспечение, позволяющее создавать видео из текстовых подсказок. OpenAI признает, что у Sora есть слабые места: например, в некоторых видео не соблюдены законы физики. Также может случиться, например, что кто-то в видео откусит кусочек печенья, а печенье потом все равно будет выглядеть целым.

Технология искусственного интеллекта, генерирующая движущиеся изображения из текстовых подсказок, со временем может изменить индустрию создания видеороликов. В то же время существуют большие опасения, что могут создаваться фейковые видеоролики и их будет трудно отличить от реальных записей. Поэтому разработчики технологии работают над способами включения в видео уникальных идентифицирующих элементов, таких как водяные знаки.



