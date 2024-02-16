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Компания OpenAI, разработавшая ChatGPT, представила новый инструмент, который может генерировать видео из текстовых подсказок. Инструмент под названием Sora изначально будет доступен избранным творческим людям, написал на онлайн-платформе руководитель OpenAI Сэм Альтман.
Созданные Sora видеоролики могут длиться не более минуты. На сайте программного обеспечения OpenAI опубликовала несколько примеров вместе с подсказками, на которых они основаны. На одном из роликов женщина идет по улице. Видео было полностью создано искусственным интеллектом, в тексте подсказки указано, что женщина должна быть в кожаной куртке и красном платье, а улица напоминает Токио; там же множество неоновых вывесок, которые отражаются в лужах. На других видео, среди прочего, показаны мамонты, гуляющие по снегу, и город в Калифорнии во время золотой лихорадки.
Несколько других компаний уже разработали программное обеспечение, позволяющее создавать видео из текстовых подсказок. OpenAI признает, что у Sora есть слабые места: например, в некоторых видео не соблюдены законы физики. Также может случиться, например, что кто-то в видео откусит кусочек печенья, а печенье потом все равно будет выглядеть целым.
Технология искусственного интеллекта, генерирующая движущиеся изображения из текстовых подсказок, со временем может изменить индустрию создания видеороликов. В то же время существуют большие опасения, что могут создаваться фейковые видеоролики и их будет трудно отличить от реальных записей. Поэтому разработчики технологии работают над способами включения в видео уникальных идентифицирующих элементов, таких как водяные знаки.