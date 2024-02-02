AOOSTAR GOD88, преемник дебютировавшего в прошлом году GOD78, а единственное заметное отличие — это AMD Ryzen 7 8845HS.

Компания Aoostar, также известная на китайском рынке как Tianbao, анонсировала обновленную версию игрового мини-пк God78, который также известен как God7. Новый игровой компьютер God88 оснащен новым процессором AMD Ryzen 7 8845HS, вместо Ryzen 7 7840HS, установленного в предшественнике.

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Хотя Ryzen 7 8845HS еще не был протестирован обычными пользователями, предполагается, что это вариант Ryzen 7 7840HS с незначительными изменениями, и предоставленные Aoostar результаты производительности в значительной степени подтверждают это. Согласно данным производителя мини-пк, результаты тестов God78 и God88 в Cinebench R23 практически идентичны. Сравнительные баллы можно увидеть на прикрепленном ниже изображении. Более того, графическим процессором Ryzen 7 8845HS и Ryzen 7 7840HS является Radeon 780M - отличное интегрированное графическое решение, которое обеспечивает достаточную частоту кадров в различных тестах. Таким образом, оба игровых мини-пк будут обладать одинаковой производительностью. Однако, новый процессор Hawk Point также оснащен NPU на 16 TOPS.

Среди других особенностей нового игрового мини-пк God88 - порт USB 40G, который обеспечивает возможность подключения дискретной графической карты, хотя обновленный порт Oculink позволил бы компьютеру работать лучше с решениями eGPU. Кроме того, новый Aoostar God88 имеет тот же футуристический корпус в стиле киберпанка, что и его предшественник, и оснащен надежной системой охлаждения. Более подробную информацию можно узнать из прикрепленных ниже изображений. Что касается цены, Tianbao начнет принимать предварительные заказы на мини-пк God88 с 5 февраля в Китае по цене 2688 юаней (примерно 33 500 рублей). После этого он также появится на международных рынках.