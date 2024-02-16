OnePlus Nord N30 SE скоро должен появиться в европейских магазинах

В январе компания OnePlus представила в Объединённых Арабских Эмиратах бюджетный смартфон Nord N30 SE. Его стоимость во время анонса названа не была. Теперь появилась информация, которая говорит о ценах на это устройство на европейских рынках.

В Европе аппарат должен появиться в единственной конфигурации 4/128 ГБ. Его цена составит 229 евро. Точная дата начала продаж названа не была, но это должно произойти достаточно скоро.

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Этот смартфон обладает экраном LCD размером 6,72 дюйма с разрешением FHD+. По центру у него находится вырез для передней камеры. Здесь нет привычного для смартфонов этого производителя ползунка оповещений и даже разъёма для наушников 3,5 мм.

Сзади находится прямоугольный выступ с камерами. Разрешение основной камеры равно 50 Мп, рядом есть сенсор глубины 2 Мп. Разрешение передней камеры составляет 8 Мп. Устройство работает на процессоре MediaTek Dimensity 6020, в состав которого входит графический процессор Mali-G57 MC2. Этот чип производится на техпроцессе 7 нм.

Поддерживается подключение к сетям сотовой связи 5G, что для данного процессора является шагом вперёд по сравнению с предшественником Helio G35. Ёмкость батареи равна 5000 мАч, мощность зарядки 33 Вт. Установлена система Android 13 с программой оболочкой OxygenOS 13.1.