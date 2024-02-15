Инсайдер под ником Smart Pikachu поделился ключевыми характеристиками будущей новинки, которые указывают на значительный прирост мощности в сравнении с предшествующей моделью

По последним утечкам информации от инсайдера Smart Pikachu, готовится к выпуску новый смартфон OnePlus Ace 3 Pro, который обещает стать настоящим флагманом в мире мобильных технологий. Согласно утечкам, устройство будет оснащено мощным процессором Snapdragon 8 Gen 3, а также внушительным объемом оперативной памяти - до 24 ГБ стандарта LPDDR5x, и накопителем UFS 4.0 вместимостью 1 ТБ.

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Ожидается, что OnePlus Ace 3 Pro получит стеклянный корпус с металлической рамкой, а его дисплей будет иметь диагональ 6,78 дюйма и технологию OLED от производителя BOE. Разрешение экрана составит 1,5K, а частота обновления достигнет 120 Гц, обеспечивая пользователю высокое качество изображения и плавность работы.

Помимо этого, ожидается, что OnePlus Ace 3 Pro будет работать под управлением операционной системы Android 14 с оболочкой ColorOS 14, что добавит новинке удобства и функциональности.

На данный момент дата презентации и цена OnePlus Ace 3 Pro остаются неизвестными, однако слухи подсказывают, что официальный анонс может состояться в первой половине 2024 года. В свете представленных характеристик, новый флагманский смартфон OnePlus обещает стать серьезным конкурентом на рынке мобильных устройств.