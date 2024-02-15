Ежегодная конференция Microsoft пройдёт в новом здании

Спустя несколько дней после того, как инсайдер под ником The Walking Cat назвал дату проведения конференции разработчиков Microsoft Build, компания официально подтвердила её. Ежегодное мероприятие состоится 21-23 мая.

На официальном сайте Build эти даты уже опубликованы. В Twitter на странице Microsoft Developer также подтверждено проведение конференции в Сиэтле.

реклама

Мероприятие пройдёт в открытом в январе прошлого года здании Summit Building. Здесь конференция разработчиков будет проводиться впервые. На сайте Build есть ссылка, по которой посетители могут получить доступ к дополнительным сведениям о конференции. Здесь говорится, когда начнётся регистрация и сколько будет стоить посетить конференцию лично. Наверняка основные выступления будут транслироваться.

Конференция интересна в первую очередь разработчикам программного обеспечения, с которыми Microsoft поделится своими планами на следующие 12 месяцев. Могут здесь быть анонсы и для широкой публики. В прошлом году на этой конференции было объявлено об интеграции виртуального помощника Copilot в систему Windows 11. Наверняка будут связанные с ИИ анонсы и в этом году.