Если вы являетесь участником программы Microsoft 365 Insider и регулярно пользуетесь планшетами Apple iPad, то для вас доступна новая функция.





Как сообщается в блоге Microsoft 365 Insider, теперь участники программы могут разделять и объединять ячейки в таблицах в приложении PowerPoint для iPad. По словам Microsoft, эта функция должна облегчить пользователям PowerPoint iPad организацию таблиц в приложении и сделать их более читабельными.

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Участники программы могут опробовать ее, запустив приложение PowerPoint на iPad, а затем перейдя на слайд презентации, содержащий таблицу. Затем они могут выбрать одну или несколько ячеек в этой таблице.

Чтобы объединить эти ячейки, пользователи могут нажать на опцию "Таблица" в приложении PowerPoint для iPad, а затем нажать на выделение "Объединить". Наконец, пользователи могут нажать на опцию "Объединить ячейки", и выбранные ячейки действительно объединятся в таблице.

Если вы хотите разделить эту объединенную ячейку снова, просто нажмите на меню "Таблица", затем "Объединить", а затем нажмите на опцию "Разделить ячейки", чтобы отменить объединение.

И снова эта новая функция PowerPoint iPad доступна для инсайдеров Microsoft 365, которые находятся на канале бета-тестирования и используют версию 2.82 (Build 24012417) или более позднюю. О том, когда функция объединения ячеек станет общедоступной, пока ничего не известно.

Программа Microsoft 365 Insider в последнее время была довольно активной, добавив ряд функций, которые участники могли протестировать в самых разных приложениях. Только в этом месяце в блоге Insider было объявлено, что пользователи Microsoft Loop могут превращать таблицы в этом приложении для совместной работы в визуализации Board.

Ранее на этой неделе участникам программы Insider было предложено опробовать некоторые новые улучшения OneNote в Windows, которые позволяют чернильным заметкам и аннотациям, размещенным на изображении или PDF-файле, перемещаться вместе с этими файлами в приложении.