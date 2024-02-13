Новая консоль Nintendo сохранит цифровую и физическую совместимость с консолью первого поколения

Португальский инсайдер Фелипе Лима из издания Universo Nintendo со ссылкой на информацию от журналиста PH Brazil и создателя контента для Nintendo сообщает, что консоль следующего поколения Nintendo Switch 2 будет совместима с нынешней версией. Об этом было сказано в рамках подкаста на платформе Spotify. Автор контента ранее уже представлял точную информацию относительно дел Nintendo и партнёров. Это повышает вероятность того, что и нынешние сведения окажутся правдивыми.

Из этого следует, что Nintendo Switch 2 будет совместима с имеющимися картриджами и цифровой библиотекой игр. Совместимость будет доступна и сторонним разработчикам, что позволит усовершенствовать имеющиеся игры на улучшенных аппаратных компонентах новой консоли.

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Другой инсайдер под ником NateTheHate также подтвердил наличие обратной совместимости и рассказал, что в настоящее время ведётся её тестирование. Пока неизвестно, насколько будут улучшены существующие игры под новый вариант консоли.

В случае с новыми поколениями устройств Nintendo обратная совместимость предлагается нечасто. Намёк на такую совместимость в прошлом октябре дал президент Nintendo of America Дуг Баузер. По его словам, компания постарается свести к минимуму падение продаж при переходе от консоли одного поколения к другому. При наличии совместимости продажи игр не должны упасть.

Сама консоль официально пока не была анонсирована. Анонса ждут в марте, а начала продаж в этом году.