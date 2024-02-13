Визуальный ряд в консоли будет явно не хуже чем в PlayStation 5. Ведь инсайдеры врать не могут

Собственная игровая консоль Nintendo, та самая Switch 2, порождает волну слухов, но и только. Никаких официальных новостей от разработчиков из Японии не поступает от слова совсем. Но изнывающим от ожидания геймерам стоит быть чуточку спокойнее. Такие железобетонные факты, как резко возросшее количество околоигровых «инсайдов», вброшенных умелыми маркетологами через неофициальные каналы, как бы лишний раз намекают нам: ждать до того дня, когда уже официально будет объявлено, как долго осталось ждать до появления на прилавке ряда магазинов консоли, оказалось совсем чуть-чуть. Согласно анонимному источнику, презентация Свитч 2 будет весной, точнее в конце марта, но до момента, когда состоится ивент Game Developers Conference, где разговоры о Switch 2 будут одним из «главных блюд». Вместе с тем тайный информатор уже Reuters, сообщил, что знает, не только когда объявят о выходе консольного «счастья», но что именно по аппаратной части ожидает восторженных игровых фанатов.

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Источник фото: Telegram

Согласно «секретному осведомителю», продажи начнутся уже этой осенью, где портативный игровой девайс в свое распоряжение получит доработанный графический чип NVIDIA на микроархитектуре Ampere. Ведь именно Ампер служит сердцем для линейки GeForce RTX 30. Ну а если это так, то стоит ожидать поддержку DLSS и трассировку лучей прямо «из коробки». Как и рост игровой производительности в сравнении с предшественником. Кроме того заявлена и обратная совместимость с прошлым поколением, позволяющая играть в игры, вышедшие ранее. Объявлено, что играть можно как посредством классических картриджей, так и покупая цифровые копии игр. Вместе с нем некоторые из инсайдеров ожидают улучшайзинга по части графики для старых игровых релизов, ведь нужно использовать возросшие аппаратные возможности платформы «по максимуму».

Из неприятного: экран у новинки будет IPS, так как OLED «ещё не завезли», зато Switch 2 получит самый большой экран в истории фирмы, что немножко должно скрасить новость про отсутствие Оледа. Но куда лучше услышать и узнать, что во время «секретной презентации» для крайне ограниченного круга лиц, приглашенные после увиденного остались в невыносимом восторге, «подтвердив» словесно, что графическая составляющая новой Switch практически не отличается от таковой в PlayStation 5 и Xbox Series. В общем будет ярко.