Стали известны системные требования неофициального порта Spider-Man 2

Появилась информация о рекомендуемых системных требованиях неофициального порта игры Spider-Man 2 на персональные компьютеры под разрешения монитора 720p, 1080p и 1440p. Об этом порте было много сказано несколько месяцев назад после крупной атаки приложения-вымогателя на разработчиков игры для PlayStation. В сеть попала сборка игры, благодаря чему энтузиасты методом обратного инжиниринга смогли запустить игру на персональных компьютерах.

С тех пор велось проектирование сборки для компьютеров, однако в январе было сказано, что процесс остановлен. Через пару дней после этого анонса порт игры на ПК появился в интернете. Хотя в ней были некоторые проблемы, желающие смогли поиграть. Порт сохраняет работоспособность и в настоящее время, хотя требует определённой доработки.

реклама

В Twitter пользователь PC_Focus опубликовал системные требования этого неофициального порта. Следует отметить, что для игры необязательно быть обладателем твердотельного накопителя, хотя это не помешает. Минимум нужен процессор Ryzen 5 2600X или Intel i7 8700K и объём оперативной памяти в 16 ГБ. Среди видеокарт необходимы минимум GTX 1660 Super либо Radeon RX 5500, чтобы получить стабильные 30 кадров/с на 720p.

Если увеличить разрешение до 1080p и стремиться к значению 45–60 кадров/с, придётся обзавестись процессорами Ryzen 5 3600X или Intel i5-10400F, видеокартами RTX 2070 OC или Radeon RX 6600 XT. Для такой же частоты на разрешении 1440p нужны RTX 4070 или Radeon RX 6800 XT, процессоры Ryzen 7 5700X или Intel i5-12700F и оперативная память на частоте от 3600 МГц.

Что касается официального варианта Spider-Man 2, сейчас игра доступна по всему миру на PlayStation 5.