На торрентах появилась крупногабаритная ПК-версия игры Marvel's Spider-Man 2, весом более 250 ГБ, доступная для скачивания.

В конце прошлого года Insomniac Games студии был взлом, в результате чего произошел утечка данных о будущих проектах. Среди утекших данных оказалась играбельная версия Marvel’s Spider-Man 2 для ПК. Через почти месяц после этого энтузиастам удалось собрать рабочую версию игры для ПК и опубликовать её, но она занимает много места.

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По имеющимся данным, на популярных онлайн-платформах начала появляться компьютерная версия игры Marvel’s Spider-Man 2. Эта версия была создана усилиями энтузиастов, которые смогли скомпилировать игру в рабочий вариант. Пользователям потребовалось провести анализ терабайта данных и найти все ключевые элементы для функционирования игры. В результате их работы была создана сборка игры весом более 250 гигабайт.

Такой значительный объем компьютерной версии Marvel’s Spider-Man 2 обусловлен тем фактом, что сборка содержит большое количество исходных ресурсов и текстур без процедуры сжатия. Игроки отмечают, что данный билд функционирует достаточно хорошо на стандартных ПК, но в настоящее время требует мощного центрального процессора и быстрого SSD-накопителя во избежание задержек при загрузке данных.

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На данный момент точная дата релиза Marvel’s Spider-Man 2 для ПК остается неизвестной, поскольку проект не был официально анонсирован для данной платформы. Однако, учитывая наличие утечки, релиз игры на ПК может произойти в ближайшее время.