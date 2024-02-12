Сила сенсорного отклика будет меняться в зависимости от окружающих условий

На смартфоне Google Pixel 8 были внедрены достаточно серьёзные обновления экрана. Среди прочего он стал ярче и прочнее. Аппаратные компоненты являются только одной переменной уравнения, поскольку программное обеспечение также было улучшено. Теперь автоматически происходит обнаружение защитных плёнок, чтобы чувствительность к прикосновению повышалась. Google может обеспечить ещё более динамический отклик на прикосновения.

Разработчик Мишаал Рахман исследовал бета-версию 1 Android 14 QPR3 и в коде обнаружил тестирование обновлённого варианта технологии Adaptive Touch. В коде описывается режим автоматической адаптации к окружению, разным видом деятельности и защитным покрытиям. Разработчик сумел показать эту функцию в настройках. Она находится в том же разделе, что и существующий вариант Adaptive Touch.

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Не исключено, что функция будет распознавать ношение перчаток и мокрый экран. Сила отклика на прикосновение в перчатках может быть увеличена, а если экран мокрый, снижена.

Пока неизвестно, когда и на каких смартфонах появится новый вариант опции. Скорее всего поначалу это произойдёт в аппаратах Pixel 8 и Pixel 8 Pro. Наверняка технология связана с определёнными аппаратными компонентами, поэтому не сможет появиться в старых моделях.