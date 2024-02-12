Устройство смешанной реальности Apple влияет на другие её продукты

В последних версиях системы iOS, включая нынешнюю iOS 17, внешние изменения главным образом относились к приложениям. Системный интерфейс долго остаётся нетронутым. Возможно, это изменится в нынешнем году в версии iOS 18. Есть информация, согласно которой Apple позаимствует элементы интерфейса системы VisionOS из устройства Apple Vision Pro.

Хотя последняя была создана на основе iOS, здесь есть уникальные отличительные черты. Среди них более скруглённые и глубокие элементы интерфейса и изменённый рабочий процесс при многозадачности.

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Израильское издание The Verifier утверждает, что изменения в iOS 18 будут самые масштабные за последние годы. Придут они и на планшеты iPad в систему iPadOS 18.

Пока неизвестно, как именно будет выглядеть обновлённый интерфейс. Возможно, появятся круглые иконки приложений и элементов навигации. Изменения могут затронуть и другие системы этого производителя, вроде tvOS. Компания старается унифицировать интерфейс на разных своих платформах.

Помимо изменений во внешнем виде, в системе iOS 18 ожидается появление протокола RCS (Rich Communication Services). Естественно, большое внимание уделяется и искусственному интеллекту. Apple пока не внедряла на своих устройствах большие языковые модели, но собирается сделать это в будущем.