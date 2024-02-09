Компания раскрыла данные о распространении новых версий операционных систем iOS и iPadOS. Цифры получились любопытными

Apple опубликовала свежую статистику, касающуюся популярности и распространения операционных систем iOS и iPadOS. Интересно отметить, что тренды для обеих платформ значительно отличаются.

реклама

Согласно предоставленной информации, развертывание iOS 17 идет не так быстро, как это было для предыдущих версий. Например, только 76% пользователей поддерживаемых моделей iPhone перешли на новую версию, что на 5% меньше, чем предыдущие версии за тот же период времени. Общая доля устройств, работающих на iOS 17, составляет 66%, оставляя 23% на iOS 16 и лишь 11% на более старых версиях.

В отличие от iOS, динамика iPadOS 17 более оптимистична. На новую версию операционной системы для планшетов Apple перешли 61% устройств, выпущенных за последние четыре года. Это превосходит показатели предыдущей версии. Под управлением iPadOS 16 работают 26% устройств, и всего 10% используют другую ревизию прошивки. Учитывая все активные iPad, соответствующие значения составляют 53%, 29% и 18%.

Однако, остается загадкой, почему некоторые владельцы iPhone предпочитают оставаться на старой версии прошивки. Apple не предоставила комментариев по этому поводу, оставляя причины этого выбора невыясненными.