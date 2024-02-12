Сейчас Apple Vision Pro не заслуживает массовой популярности

Известный инсайдер Марк Гурман со ссылкой на разработчиков устройства смешанной реальности Apple Vision Pro рассказал, что полностью довести до ума его смогут только при выпуске четвёртого поколения. Об этом было сказано в рамках еженедельного информационного бюллетеня Power On.

Пока неизвестно, собирается ли вообще Apple начать выпускать новые версии устройства каждый год, как это происходит в случае с iPhone, iPad и Apple Watch. Не исключено, что релизы будут более редкими, тогда четвёртое поколение устройства появится больше, чем через четыре года.

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Помимо программных возможностей, должны улучшаться физические параметры устройства. Оно может становиться легче и меньше, чтобы его было удобнее носить на протяжении длительного времени. Может быть повышено качество просмотра и улучшена работа функции EyeSight, если она вообще будет сохранена. Не исключено появление аккумулятора с большей ёмкостью.

Могут быть улучшены отслеживание движения глаз и набор текста, которые сейчас оставляют желать лучшего. Некоторые обозреватели утверждают, что сейчас программное обеспечение напоминает бета-версию и не готово к каждодневному использованию. Не помешало бы и снизить цену с нынешних $3499.

Гурман рассматривает модель первого поколения в качестве прототипа, тестирование которого для покупателей является платным. Он считает, что в будущем это устройство может снизить продажи планшетов iPad.