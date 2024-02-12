Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Полностью оправдать ожидания Apple Vision Pro может лишь к четвёртому поколению
Сейчас Apple Vision Pro не заслуживает массовой популярности

реклама

Известный инсайдер Марк Гурман со ссылкой на разработчиков устройства смешанной реальности Apple Vision Pro рассказал, что полностью довести до ума его смогут только при выпуске четвёртого поколения. Об этом было сказано в рамках еженедельного информационного бюллетеня Power On.

Пока неизвестно, собирается ли вообще Apple начать выпускать новые версии устройства каждый год, как это происходит в случае с iPhone, iPad и Apple Watch. Не исключено, что релизы будут более редкими, тогда четвёртое поколение устройства появится больше, чем через четыре года.

реклама

Помимо программных возможностей, должны улучшаться физические параметры устройства. Оно может становиться легче и меньше, чтобы его было удобнее носить на протяжении длительного времени. Может быть повышено качество просмотра и улучшена работа функции EyeSight, если она вообще будет сохранена. Не исключено появление аккумулятора с большей ёмкостью.

Могут быть улучшены отслеживание движения глаз и набор текста, которые сейчас оставляют желать лучшего. Некоторые обозреватели утверждают, что сейчас программное обеспечение напоминает бета-версию и не готово к каждодневному использованию. Не помешало бы и снизить цену с нынешних $3499.

Гурман рассматривает модель первого поколения в качестве прототипа, тестирование которого для покупателей является платным. Он считает, что в будущем это устройство может снизить продажи планшетов iPad.

#apple
Источник: digitaltrends.com
+
Написать комментарий (0)
Предстоящая IOS 18 будет во многом похожей на visionOS
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские военные прорвали оборону ВСУ на Купянском участке
2
Управляемый по лазеру снаряд Инвар-М на предельной дальности поразил украинский БМП Bradley
1
Несколько источников подтвердили, что Россия использует интернет Starlink в зоне СВО
1
Take-Two объявила приблизительную дату выхода GTA VI
5
ИИ за год выявил в 45 раз больше новых химических элементов, чем наука нашла за столетия
13
Одну из самых глубоких шахт Европы переоборудуют в твердотельную аккумулирующую электростанцию
6
Разработчик RuneScape Jagex приобретен за $1,13 млрд
+
Тысячи рабочих мест и миллиарды инвестиций получит Хабаровский край в 2024 году
9
Южная Корея хочет построить авианосец водоизмещением 50 000 тонн
2
Украинская разведка подтверждает появление терминалов связи Starlink у российской армии
2
Рекламируемая на веб-сайте Apple функция EyeSight в реальности работает намного хуже
4
Microsoft снова «взялась» за пользователей Windows 10
10
Paradox призналась, что Cities: Skylines 2 разочаровала фанатов
+
В ДНР повторили изобретение предков "гуляй-город" и построили 30-км оборонительный "царь-поезд"
2
Запись звонков VoWiFi от Samsung меняет правила игры в общении для серии Galaxy S24
5
Gigabyte пересматривает дизайн печатных плат графических процессоров для решения проблем
+
Искусственный интеллект назвал пять криптовалют, которые станут лучшими в 2024 году
2
Частный космический корабль должен посетить МКС в 2024 году
2
Cornell Engineering: Новые аккумуляторы электромобилей нужно заряжать всего в течение 5 минут
1
В коде Android 14 для Pixel нашли функцию автоматического регулирования чувствительности экрана
+

Популярные статьи

Из-за России США отказываются от многомиллиардного проекта FARA, на который ушло более 6 лет
3
10 лучших постапокалиптических сериалов по моему мнению
11
Как работает первая в мире атомная электростанция четвёртого поколения
18
Новая угроза для Украины - российская гиперзвуковая ракета 3M22 «Циркон»
3
Собираем мощный игровой ПК 2024 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Февраль)
16
Почему я не покупаю дорогие блоки питания и материнские платы и всегда инвестирую в процессор
70
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
69
Пять причин провала Xbox Game Pass
42
Как я разогнал четыре модуля памяти на AMD Ryzen 7950X со штатных 3600 до 5200 МГЦ (+44%)
40
Мой субъективный выбор пяти лучших фильмов с Леонардо Ди Каприо
3

Сейчас обсуждают

Serezhka
17:19
Ты своё хлебало то прикрой и разговаривай нормально, а не как быдло! На данный момент только Windows 11 может корректно распределять нагрузку между Р- и Е-ядрами, да и то не всегда, а все предыдущие О...
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
Руслан Знамов
17:17
Много отвалить за БП можно только в одном случае, он с пассивным охлаждением, и весь комп такой, не шумит от слова совсем ...
Почему я не покупаю дорогие блоки питания и материнские платы и всегда инвестирую в процессор
Серега Абызов
17:17
Зелот ник поменял?! 🤣🤣🤣 Ток от него такое можно прочитать.
Почему я не покупаю дорогие блоки питания и материнские платы и всегда инвестирую в процессор
daimos
17:16
Я передумал, хочу фиолетовый!
Собираем тотально зеленый игровой ПК из новых комплектующих за 156099 рублей в феврале 2024 года
AleksK
17:16
Тебе просто хром при очередном обновлении скажет что он больше не поддерживает win 10 а сайты будут требовать обновить хром
Microsoft снова «взялась» за пользователей Windows 10
Михаил Иванович
17:13
Трамп по глупости подложил мину, теперь другие члены НАТО станут увеличивать бюджеты, чтобы не зависеть от США
Глава Евродипломатии призвал НАТО не зависеть от «настроения» американского президента
Евгений Карауш
17:11
Надоела эта болтовня о новых аккумуляторах в течении не скольких лет одно и тоже а на прилавках те-же литий ионный акумуляторы лежат.
Cornell Engineering: Новые аккумуляторы электромобилей нужно заряжать всего в течение 5 минут
Jakko
17:09
Повторяю, они для тех кто сможет их использовать с пользой для себя, не нужны? В чём проблема? Для твоих целей 12400 более чем достаточно. Так же и фпс процы с малыми ядрами дадут тоже большой, достат...
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
gold-dragon
17:07
И их всех прекрасно уделывает китаец на 5600h ценой до 20килорублей.... А MinisForum с тем же 5600H за 25килорублей просто кроет все офисные потребности на 10 лет вперёд.... Вот не понимаю я, ну есть...
MSI анонсировала мощный 4-ядерный мини-ПК для офиса
Олег Попов
17:05
Глупие Карл, жирнейший тролль
Одну из самых глубоких шахт Европы переоборудуют в твердотельную аккумулирующую электростанцию
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем