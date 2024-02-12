Sticky Notes предлагает панель поиска и всплывающее окно для создания новых заметок

Компания Microsoft вносит изменения во внешний вид своего приложения Sticky Notes. Об этом рассказал инсайдер FireCube, показавший интерфейс с фиолетовыми оттенками и логотипом такого же цвета.

Изменения во внешнем виде могут быть свидетельством углублённой интеграции приложения Sticky Notes и платформы OneNote. При этом основная функциональность программы осталась неизменной. Заметки по-прежнему отображаются в прямоугольных окнах и группируются в разделе «Последние заметки», чтобы было проще разобраться в них. Появилась поисковая панель, чтобы можно было быстрее найти старые заметки.

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Появилась специальное всплывающее окно для создания заметок. Здесь есть опции форматирования текста, вроде жирного шрифта, курсива, подчёркивания, зачёркивания, маркированных и нумерованных списков.

В своё время приложение было доступным только в Windows 10, но теперь есть на мобильных платформах Android и iOS. Между ними поддерживается синхронизация данных. Программа привязана к OneNote, чтобы можно было получать доступ оттуда с разных устройств.