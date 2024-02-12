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Bublik1
6 марта Microsoft разрешит удалить Edge из Windows 11 и Windows 10
Российские пользователи могут воспользоваться средствами обхода IP-адреса для получения обновлений Windows и удаления браузера Edge

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Сегодня за каждым движением обычных пользователей в интернете следят сотни и даже тысячи компаний. Умные алгоритмы изучают потребительское поведение потенциальных покупателей, обращают внимание на то, сколько времени мы проводим на тех или иных сайтах, а после бомбардируют нас рекламой и бесполезными ссылками. Далеко не всегда выводы подобных алгоритмов верны, но компьютеры совершенствуются, а следящие за нами корпорации не часто волнуют показатели качества. Там, где фиксируется много ошибок, эти ребята ещё агрессивнее налегают на рекламу, а к настоящему моменту есть всего две корпорации, проникшие во все сферы нашей жизни. Речь идёт о Microsoft и Google. Первая промышляет на персональных компьютерах, тогда как вторая всецело доминирует в мобильном сегменте. Софтвреный гигант пытался выйти на рынок смартфонов, но не добился там значимых результатов. 

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Обе корпорации действуют открыто, а мы уже давно привыкли к тому, что за нами неустанно следят. Эксперты спорят о том, подслушивают ли нас смартфоны, но единого мнения пока нет. Что до Microsoft, то здесь камнем преткновения стал браузер Edge. Компания и раньше прекрасно справлялась со сбором пользовательской информации, но в последнее время упрочила своё положение в данном сегменте. Похоже, уже совсем скоро у некоторых пользователей появится возможность избавиться от назойливого браузера. По данным Windows Latest, в Windows 11 будут настройки, которые позволят отказаться от услуг Microsoft и окончательно вырезать из системы Edge. Напомним, Windows 11 потеряла возможность удалять браузер с первой же стабильной версией, а случилось это в октябре 2021 года. Примерно тогда же опция с удалением браузера пропала и на Windows 10, где браузер прочно закрепился и не собирается никуда уходить. Инсайдеры отмечают, что после удаления на диске освободится около 400 Мб свободного пространства, но некоторые пользователи получат больше 2 Гб. Всё зависит от интенсивности использования браузера, ну а выше указана минимальная цифра. 

Предполагается, что возможность удаления Edge появится 6 марта, когда выйдет очередное обновление для обеих операционных систем. Это будут: Windows 11 23H2 и Windows 10 22H2, но без маленькой ложечки дёгтя не обошлось. Всё дело в том, что российские пользователи, которые не используют средства скрытия IP-адреса, не смогут претендовать на получение обновлений. Такая практика связана с решением Microsoft уйти с российского рынка, которые было принято ещё в 2022 году. Это оказало негативный эффект на безопасность персональных компьютеров, но в целом получить новое обновление, как и все предыдущие, можно при помощи запуска системного VPN. Эксперты отмечают, что возможностью удалить назойливый браузер, воспользуется немало пользователей. Всё дело в том, что Edge постоянно висит в списке запущенных программ. Он занимает оперативную память, а в итоге некоторые владельцы ПК просто блокируют все действия браузера. Даже в этом случае он может демонстрировать активность, напоминая о себе в самые неожиданные моменты. Кроме того, Edge имеет прямой доступ к личным данным пользователей, использующих для сёрфинга в интернете другие браузеры. Программное обеспечение Microsoft копирует пароли и настройки, обосновывая свой действия заботой об удобстве пользователей. 

Опция удаления Edge будет доступна только жителям стран Европейской экономической зоны (ЕЭЗ). Это связано с требованиями властей Европы, фигурирующими в принятом ранее «Законе о цифровых рынках». Решение действует только на территории части европейских государств, а значит владельцам компьютеров из России придётся указывать в VPN одну из стран ЕЭЗ. Пользователи за пределами указанной выше экономической зоны, не могут претендовать на послабления со стороны Софтвреного гиганта. Эксперты отмечают, что это не единственный путь, который позволяет относительно легально удалить браузер Microsoft из системы. Для этого существуют специальные приложения, но в этом материале мы обойдёмся без рекламы стороннего ПО. Важно помнить, что не все разработчики одинаково честны, поэтому в некоторых случаях вместе с программой можно подцепить вирус, майнер или другое вредоносное ПО. Ну и стоит добавить, что Microsoft так и не смогла добиться того, чтобы пользователи массово использовали Edge для запуска интернета на компьютерах. Несмотря на то, что браузер устанавливается вместе с операционной системой, он занимает всего 5.35% рынка, тогда как Chrome удерживает 64.38%. Считается, что после 6 марта доля Edge упадёт ниже 5%, но выбора у Microsoft нет, поскольку речь идёт о решении правительства, а спорить с властями из-за таких мелочей руководство Софтвреного гиганта не готово. Ну и это значит, что времена, когда Microsoft насильно заставляла нас пользоваться Edge, уходят в прошлое. 

#microsoft #windows #edge
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