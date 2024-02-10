Главный репозиторий игровых модов в интернете добрался до очередной вехи

Известное многим любителям видеоигр хранилище игровых модов Nexus Mod сообщило о достижении отметки в 10 млрд скачиваний. В честь этого события авторы сайта опубликовали ряд шутливых фактов.

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Например, если бы каждое скачивание мода было одним шагом, можно было бы прошагать до Луны 11 раз или же пройти «Семь тысяч шагов до Высокого Хротгара» 4161464 раза. Если бы каждое скачивание отмечалось куском пиццы, размер пиццы в 15 раз превзошёл бы размер Манхэттена. Если бы моды скачивались каждую секунду, 10 млрд скачиваний длилось бы 317 лет.

Все эти загрузки распределились по 2683 играм и 539682 файлам модов для этих игр. Авторов модов было 128361, а количество скачавших составило свыше 47 млн человек. Порталу уже более 19 лет, но темпы его роста только увеличиваются. Ежедневно там скачивают моды примерно 10 млн раз.

Около пяти лет назад авторы модов начали получать вознаграждение за их скачивание. За это время было выплачено около $7 млн или свыше 300000 в месяц. Вскоре на сайте может появиться премиальное членство для авторов модов, которые будут скачаны определённое число раз. Ведётся работа над новым приложением Nexus Mod, доступен его исходный код на GitHub.