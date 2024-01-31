Вышедшая в «Раннем доступе» Palworld сегодня у всех на устах — игра чуть ли не каждый день бьёт новые рекорды продаж и востребованности в Steam

"Palworld" — игра, добавленная в "Ранний доступ" и сразу ставшая сенсацией на платформе Steam, удерживает лидерство не только по продажам, но и по обсуждениям в онлайн-сообществе. Однако в этом водовороте успеха появились и свои теневые стороны.

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Спустя всего несколько дней после релиза игры, начали появляться модификации, которые заменяют оригинальных персонажей на покемонов. В ответ на этот тренд популярный ресурс Nexus Mods принял решение отказаться от публикации подобных модов, опасаясь возможных конфликтов с корпорацией Nintendo и её юридическими представителями.

Это решение вызвало довольно оживленные обсуждения в геймерском сообществе. С одной стороны, пользователи выражают понимание и поддержку Nexus Mods, видя в этом шаге осторожность и стремление избежать правовых проблем. С другой стороны, есть те, кто считает, что такой подход является проявлением трусости и двуличия.

Одновременно с этим обострилась ситуация вокруг заявления The Pokemon Company о возможных нарушениях интеллектуальной собственности в Palworld. В социальных сетях появился трейд, призывающий к бойкоту продукции Nintendo, если та примет активные меры в отношении Palworld. Некоторые фанаты даже заявляют о готовности отказаться от всех продуктов Nintendo, если они вмешаются в развитие популярной игры.

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В то время как часть игрового сообщества бурно реагирует на текущие события, другие выражают оптимизм, считая заявление The Pokemon Company скорее публичным высказыванием, чем серьезным шагом к юридическим последствиям. Всё это создает уникальный контекст вокруг Palworld, который, возможно, ещё долго будет обсуждаться в игровой индустрии.