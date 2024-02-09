Минувший год оказался лучшим по доходам для приложений-вымогателей

Хотя специалисты по информационной безопасности продолжают неустанную борьбу, программы-вымогатели приносят своим создателям всё больше денег. Этому не мешает даже тот факт, что жертвы расстаются с деньгами не так охотно, как в прежние годы.

Анализ от Chainalysis показывает, что вымогатели всё чаще выбирают популярные организации и важную инфраструктуру, в том числе государственные учреждения, школы и больницы. Впервые заработок вымогателей перевалил за $1 млрд в год. При этом в 2022 году наблюдалось снижение доходов вымогателей до $567 млн. Ради получения дополнительных прибылей преступникам приходится менять свои стратегии.

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Больше других заработали Alphv/Blackcat, Clop, Play, LockBit, BlackBasta, Royal, Ransomhouse и Dark Angels. LockBit просит среднюю сумму выкупа, в результате чего его чаще платят. Clop и Dark Angels требуют более крупную сумму, но не так часто. Blackcat занимаются вымогательством часто при средней сумме выкупа. Phobos требует выкуп чаще остальных, при этом сумма выкупа минимальная.

Приложения-вымогатели вроде Clop атакуют реже, но берут дороже. Авторы этой программы задействуют уязвимости нулевого дня в попытках поживиться за счёт крупных организаций.

Всё больше жертв платить отказываются, а правоохранительные органы всё более активно противостоят сервисам микширования, подпольным биржам и прочим посредникам при переводах денег между жертвами и злоумышленниками.